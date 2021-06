Até agora, Tressa Middleton, era considerada a mãe mais jovem do Reino Unido, depois de ter dado à luz com 12 anos, em 2006.

Uma menina de 11 anos engravidou enquanto ainda tinha 10 e deu à luz, tornando-se na mãe mais jovem do Reino Unido, avança o The Sun.A família da jovem não fazia ideia da gravidez e ficou em choque quando soube da notícia.Segundo o The Sun, os serviços sociais estão a investigar as circunstâncias da gravidez.