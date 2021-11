Menina de 11 anos é a única sobrevivente de acidente de avião no EUA

Uma menina de 11 anos é a única sobrevivente de um acidente de avião que aconteceu no sábado no lago de Michigan, nos Estados Unidos da América.



A aeronave transportava cinco passageiros e a polícia, inicialmente, informou que dois dos passageiros tinham sobrevivido. Contudo, mais tarde as autoridades esclareceram que o pai da menina também tinha falecido, sendo a criança a única sobrevivente do acidente.

A menina foi transportada de avião para o Hospital McLaren em Petoskey, no Michigan.



A mãe da criança contou à ABC News que a única memória da menina é ser "protegida pelo pai" antes do embate. "Estamos de coração partido com a morte do meu marido, um pai, filho, irmão e amigo. Ele dava os melhores abraços e eu acredito que ele agarrou a nossa filha e a protegeu", disse ainda a mulher.





A identidade do piloto do avião ainda não foi revelada, uma vez que, os familiares ainda não foram informados do seu falecimento. Entre as vítimas estava também um casal: Kate Leese e Adam Kendall.