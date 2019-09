Menina de 11 anos evita assalto a supermercado ao atirar pão a assaltante armado

Uma menina de 11 anos e o seu pai evitaram um assalto a um supermercado local de Sussex, em Inglaterra.

A tentativa de assalto que ocorreu por volta das 22 horas desta segunda-feira ficou registado pelas câmaras de videovigilância do Express Supermarket. As imagens mostram o suspeito a avançar em direção ao homem que está na caixa enquanto segura uma faca.

O homem foi imediatamente impedido pela criança e o seu pai que se encontravam às compras e lhe atiraram pão e vários outros produtos da loja. Como resultado, o assaltante recuou enquanto era atingido e acaba por sair de mãos vazias.

"Não posso elogiar o suficiente a coragem do pai e da filha que intervieram na tentativa de assalto", disse o agente da autoridade Noel Simmonds, à Guernsey Press.

As autoridades continuam à procura do suspeito e pedem aos moradores locais para ver as imagens da câmara de videovigilância e entrar em contacto com o departamento se tiverem alguma informação.