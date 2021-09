Menina de 11 anos sobrevive a ataque que matou pai, irmão e avó ao fingir-se de morta

Grady Judd, xerife do condado de Polk, citado pela CBS News.

Hospital de Tampa em condição estável. Segundo a família, já passou por quatro cirurgias devido a dez ferimentos, mas está alerta, lê e escreve.

Bryan Riley, um antigo atirador furtivo do exército dos Estados Unidos, atacou a família em casa, na cidade de Lakeland, e entregou-se à polícia após um intenso tiroteio.











Uma rapariga de 11 anos sobreviveu a um ataque no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ao fingir estar morta, segundo as autoridades americanas. O pai, a madrasta, o irmão de três meses e a mãe da madrasta morreram no ataque."Ela disse aos nossos detetives: acredito que estou viva porque fingi estar morta e rezei", disseA vítima está internada no