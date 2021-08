Menina de 11 anos violada por grupo e atirada de penhasco no Brasil. Tio é um dos cinco detidos pelo crime

Uma criança brasileira de 11 anos foi assassinada após ser atirada de um penhasco, depois de violada por três adolescentes e dois adultos, entre eles um tio da vítima, informaram fontes oficiais.

Os acontecimentos ocorreram no domingo numa zona rural de Dourados, um município de Mato Grosso do Sul, um estado brasileiro ocidental que faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia, mas só foram tornados públicos esta quarta-feira, a seguir à detenção dos acusados.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que iniciou a respetiva investigação após ter encontrado na segunda-feira o corpo da menor, indígena da etnia Guarani Kaiowá, os cinco acusados, todos da mesma comunidade da vítima, confessaram o crime.