Menina de 12 anos dá à luz gémeos após ser violada e lhe negarem aborto

Uma menina de apenas 12 anos deu à luz gémeos no passado dia 29 de novembro, na Argentina, depois de ter sido violada e de lhe ter sido negado um aborto legal na Argentina, avança o jornal argentino Clarín.

O caso veio a público após uma denúncia da Rede de Profissionais de Saúde pelo Direito de Decisão. A mesma organização acusa as autoridades de terem atrasado o processo do aborto para "ganhar tempo" para que os bebés crescessem até à fase fetal e alerta ainda para o facto de a experiência ser traumatizante e poder desencadear problemas do foro psicológico, no futuro, à menina.





#Jujuy Desde la Red, repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetuan siniestramente, abusándolas desde el Estado.#NiñasNoMadres pic.twitter.com/AvfqXLkpsU — Red Profesionales de la salud x Derecho a Decidir (@RedSaludDecidir) November 30, 2020

A menina foi submetida a uma cesariana no Hospital Materno Infantil Hector Quintana na cidade argentina de San Salvador de Jujuy e está agora ao cuidado da Proteção de Menores devido à situação jurídica dos pais.



O aborto é legal na Argentina para menores de 15 anos que tenham sido vítimas de violação ou cuja vida esteja em risco.