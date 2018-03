Prostituta de 12 anos encontrada morta

Corpo foi encontrado em decomposição numa rua.

13:10

Luzivania de Brito, de 12 anos, encontrada morta numa rua de Rio Branco, no Brasil, na segunda-feira, morava em casa de uma amiga e era prostituta.

De acordo com o site G1, foi o padrasto que reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal local porque a mãe está presa.

"A mãe está presa e deixou-a em Xapuri. Ela estava a morar com o padrasto, mas quando a mãe foi presa ela decidiu sair de casa dele e ir morar com uma amiga. Não conheço essa mulher, mas quando passava no Horto ela estava lá a prostituir-se", confirmou um familiar que não quis se identificar à publicação brasileira.

Ainda segundo a mesma fonte, Luzivania tinha sido detida há um mês por furto e libertada no dia seguinte.

O corpo foi encontrado por uma moradora da Estrada do Mutum em avançado estado de decomposição. Segundo as autoridades, a menor foi morta com uma arma branca.

Polícia investiga negligência

As autoridades estão agora à espera dos resultados da autópsia para saber se a menina foi abusada e qual o tipo de arma usada no crime. Além disso, de acordo com Rafael Pimentel, responsável pela investigação, a polícia vai ouvir familiares e testemunhas para descobrir se houve negligência por parte dos tutores de Luzivania.

"Os responsáveis pela menina vão ter de explicar onde é que ela vivia e porquê. Vamos apurar se houve negligência", disse o comandante da polícia.