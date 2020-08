Menina de 12 anos morre novamente após 'ressuscitar' quando era preparada para funeral

Siti Masfufah Wardah, uma menina de 12 anos dada como morta, acordou quando estavam a preparar o seu corpo para o funeral. A criança esteve acordada cerca de uma hora antes de voltar a morrer.

A menina deu entrada no hospital de Probolinggo, Indonésia, com complicações em vários órgãos e diabetes crónica, no passado dia 18 de agosto. Acabou por ser declarada morta às 18 horas do mesmo dia.

O corpo foi transportado para a casa da família às 19 horas, para que a família o limpasse e começasse a preparar as cerimónias fúnebres, quando a menina acordou, segundo o pai.

"Quando estávamos a lavar o corpo dela, a temperatura corporal subiu subitamente. E os olhos fechados reabriram de repente. E descobrimos que o coração estava a bater novamente e o corpo mexeu-se", contou o pai da menina, Ngasiyo, ao jornal digital indonésio Detik. A família chamou assistência médica, que providenciou assistência respiratória e oxigénio, mas a menina acabaria por falecer novamente uma hora depois.



Depois da sua morte ter sido confirmada pela segunda vez, Siti foi novamente lavada e enterrada no Cemitério de Lambangkuning.



O chefe de polícia da esquadra local, Muhammad Dugel, confirmou o incidente.

O 'renascimento do cadáver' é também conhecido como síndrome de Lázaro ou retorno da circulação espontânea, que ocorre em pacientes que 'morreram' de insuficiência cardíaca.

Quase 90% da população da Indonésia é muçulmana, cujo ritual fúnebre está a cargo da família.