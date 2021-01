Menina de 12 anos raptada, violada e acorrentada em curral por muçulmano de 45 anos

Uma menina de apenas 12 anos foi raptada, violada e sequestrada por um cidadão muçulmano de 45 anos que a manteve num curral, no Paquistão, durante cerca de cinco meses, segundo avançou o Daily Mail.O caso foi revelado por uma instituição de caridade cristã que afirma que várias jovens estão a ser sequestradas e forçadas a casar no Paquistão, revelou o The Telegraph.O pai da jovem revelou a confissão da filha: "Disse-me que foi tratada como uma escrava. Foi forçada a trabalhar o dia todo, a limpar o esterco num curral. Foi presa a uma corrente".A família da jovem diz que esta foi raptada a 12 de junho de 2020 e violada várias vezes, revelou o Daily Mail.