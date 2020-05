Pai decapita filha de 13 anos com uma foice enquanto dormia

Uma jovem iraniana de 13 anos foi decapitada pelo pai enquanto dormia num assassinato que está a ser apelidado de 'crime de honra'. A televisão internacional do Irão avança que a menina foi punida pelo progenitor por ter fugido de casa com um homem de 34 anos.Romina Ashrafi ter-se-á apaixonado pelo homem mais velho, mas o pai da jovem opôs-se à relação e levou a rapariga a fugir com o companheiro 21 anos mais velho.A rapariga foi localizada cerca de cinco dias após ter saído de casa com o amante e foi posteriormente entregue ao pai, conforme a lei da República Islâmica.O pai acabou por aproveitar o momento em que a filha dormia para a decapitar com uma foice. Depois do crime, o homem entregou-se à polícia, de foice na mão, e confessou o crime.A pena de morte está afastada, pois o pai é considerado o 'guardião' da vítima. O homem pode agora ser condenado a uma pena até 10 anos de prisão por ter matado a própria filha de apenas 13 anos.