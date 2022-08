Menina de 13 anos drogada por desconhecido com ecstasy líquido a alguns metros dos pais

Uma menina de 13 anos testou positivo para drogas depois de ter sido injetada na rua, nas festividades de Montevil, nas Astúrias, em Espanha, por um desconhecido. Os pais, que estavam apenas a alguns metros da rapariga, alertaram imediatamente a polícia do que tinha acontecido.A vítima foi levada imediatamente para o Hospital de Cabueñes, onde foi realizado o teste e foi confirmado o resultado. Mais tarde descobriu-se que se tratava de ecstasy líquido.Segundo o La Voz de Galícia, a menor está em estado estável e a família já apresentou uma queixa.Este tipo de submissão química, utilizada por agressores sexuais, chegou a Espanha este ano, embora já esteja presente noutros países da União Europeia há algum tempo. A Catalunha é a região com mais casos em Espanha, embora o país já tenha 162 casos de abusos sexuais perpetrados por submissão química de um total de 9331 agressões.No entanto, o surpreendente neste caso é que não houve abusos posteriores associados à injeção.As principais vítimas da injeção de várias substâncias são mulheres jovens com idade inferior a 30 anos, e os sintomas associados são náuseas, sonolência, dores de cabeça, tonturas e vertigens.