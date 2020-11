Menina de 13 anos forçada a casar com homem de 48 anos

Uma menina de apenas 13 anos foi forçada a casar com um homem de 48 anos numa cerimónia islâmica nas Filipinas. A jovem tornou-se na quinta mulher do homem. Este, já tinha vários filhos e alguns deles da idade da menina com quem deu o nó. A jovem de apenas 13 anos vai ser obrigada a cuidar dos filhos deste homem, alguns com a idade dela."Estou feliz por tê-la encontrado e por passar os meus dias com ela a cuidar dos meus filhos", disse o homem em declarações à imprensa internacional.A criança não se opôs à cerimónia e referiu mesmo que não tinha medo do companheiro. "Ele é bom para mim. Estou a aprender a cozinhar porque não sou boa nisso. Quero fazer o meu marido feliz", disse.O homem já disse que não vai ter filhos com ela até que esta faça 20 anos e que lhe irá pagar a escola.Naquela região das Filipinas, de maioria muçulmana, os jovens podem casar-se a partir dos 15 anos, enquanto as raparigas podem assumir o casamento desde o início da puberdade.Um estudo da UNICEF revelou que o país tem o 12.º maior número de crianças noivas em todo o Mundo. 15% das meninas casam-se antes de completar 18 anos e 2% antes dos 15 anos. As Filipinas são um dos únicos países no Mundo onde o divórcio é ilegal.