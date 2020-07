Menina de 13 anos morre em assalto a carro onde estava com os três irmãos

Uma menina de 13 anos morreu na sequência de um violento assalto ao carro da sua família, quando se encontrava com os três irmãos a aguardar que os pais regressassem de um restaurante onde tinham ido buscar comida. O incidente ocorreu em Pico Rivera, na Califórnia, EUA.Os quatro irmãos que se encontravam no interior da viatura tinham 8, 11, 13 e 18 anos. Foram abordados por um homem de 26 anos, Jose Aguilar, que se sentou no lugar do condutor e os tentou obrigar a abandonar a viatura.O suspeito começou a acelerar ainda com os jovens no carro, que se encontrava com as portas abertas. Os irmãos de 18 e 11 anos foram projetados para fora logo no início do arranque, acabando por sofer apenas ferimentos ligeiros.Aguilar prosseguiu a marcha a uma velocidade de 100 quilómetros por hora. Foi então que o menino de oito anos e a rapariga de 13 caíram na estrada, acabando por sofrer ferimentos graves. A menina acabou por morrer no local. Não está claro se as crianças foram empurradas para fora da viatura ou se decidiram saltar.O homem continou a conduzir o carro durante largos quilómetros até embater contra outra viatura e tentar roubar outro carro onde se encontrava uma família de pai, mãe e filho. Acabou detido mas já se encontra em liberdade condicional após ter pago uma fiança, segundo a ABC News.