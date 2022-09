Menina de 13 anos sequestrada encontrada descalça a várias centenas de quilómetros de casa

Liberty Avenue, a várias centenas de quilómetros do local onde foi sequestrada, na Pensilvânia. De acordo com o jornal New York Post, terá sido a própria a revelar às autoridades que tinha sido sequestrada.Durante esta quarta-feira a polícia da Pensilvânia entrou em contacto com as autoridades de Nova Iorque sobre o sequestro, com informações de que o suspeito viveria perto da estação de metro da Broadway Junction.As autoridades não acreditam "uqe este tenha sido um sequestro aleatório", visto que poderá haver relação entre o sequestrador e a vítima.Kalia-Henry foi transportada ao hospital e levada depois para casa.