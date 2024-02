Ragazzina STUPRATA da una banda di SETTE egiziani davanti al fidanzato, minacciato, bloccato e tenuto lontano.

Non venitemi a parlare di “tolleranza” o “errore”.

Davanti ad orrori del genere non può esistere clemenza ma soltanto una cura: CASTRAZIONE chimica.

"Imploro-te, imploro-te, não me faças mal... Por favor, deixem-me ir embora". Foram as palavras proferidas por uma menina de 13 anos antes de ser violada em grupo, numa casa de banho pública, à frente do namorado, em Catânia, na ilha italiana da Sicília, na semana passada, segundo o Daily Mail.Sete rapazes, entre os 15 e os 19 anos, violaram brutalmente a vítima durante meia hora, enquanto os restantes terão prendido o namorado desta, obrigando-o a assistir ao momento. O casal conseguiu libertar-se e fugir, tendo alertado de imediato imediatamente as autoridades que conseguiram apanhar o grupo eme 24 horas.De acordo com o jornal, os suspeitos de nacionalidade egípcia chegaram a Itália de barco como imigrantes ilegais, mas foi-lhes concedida residência temporária, uma vez que a lei italiana não permite a expulsão de menores.O grupo foi detido depois de testes de ADN terem confirmado que pelo menos um dos menores abusou sexualmente da menina. Um membro do grupo terá ficado perturbado com as ações dos amigos e, por isso, confessou o crime às autoridades.A notícia do ataque não deixou ninguém indiferente. Matteo Salvini, o vice-primeiro-ministro italiano, apelou à castração química dos autores. "Não me venham falar de "tolerância" ou de "erro". Perante tal horror não pode haver clemência, mas apenas uma cura: a CASTRAÇÃO química", afirmou o político na rede social X.Também a primeira-ministra Giorgia Meloni prometeu que "será feita justiça".O incidente deu lugar a uma nova polémica sobre a política de imigração em Itália, que segundo o Daily Mail registou um aumento de 50% no desembarque de imigrantes ilegais no ano passado em relação a 2022, de acordo com o Ministério do Interior.