Menina de 14 anos encontrada morta e amarrada a árvore no sul do Brasil. Vizinho de 15 anos é suspeito

A população da pequena cidade de Campo Belo do Sul, na região serrana do estado brasileiro de Santa Catarina, sul do país, está chocada e horrorizada com o assassínio de uma menina de 14 anos, Ana Kemilly, encontrada morta e amarrada a uma árvore, e com os desdobramentos deste crime brutal. O principal suspeito da morte da menina é um adolescente de 15 anos, vizinho e amigo da vítima.



Ana Kemilly desapareceu segunda-feira, 8 de Fevereiro, à tarde, ao regressar a casa, depois de ter ido levar duas amigas a casa delas, num bairro próximo ao local onde vivia com a família na pacata cidade, que tem seis mil habitantes. Depois de buscas desesperadas de familiares e amigos iniciadas ainda na segunda-feira e, a partir de terça, reforçadas com efectivos dos bombeiros e da polícia, a menina foi encontrada, já morta, ao início da noite de quarta-feira, 10.





Populares que a localizaram após terem visto uma das suas sandálias numa região de mata fechada descreveram que Ana Kemilly estava amarrada a uma árvore com fios e tinha parte do corpo coberto com folhas e galhos. Numa análise inicial da peritagem da polícia, Ana Kemilly, que estava vestida e não tinha qualquer vestígio de violência física, também parece não ter sofrido violência sexual e, aparentemente, pois não havia marcas, foi morta por estrangulamento ou asfixia.Quando a até agora tranquila cidade ainda não se tinha recobrado do choque e da revolta pelo assassínio da menina, na tarde de quinta-feira, 11, uma outra notícia aumentou o espanto e a indignação de todos. Um adolescente de 15 anos, vizinho e amigo de Ana Kemilly, foi levado pela família para a esquadra e confessou ter participado na morte dela.Claramente forçado a entregar-se, o rapaz não adiantou no entanto muita coisa à polícia. Até este domingo, o rapaz, que teve a prisão preventiva decretada por 45 dias e foi enviado para uma prisão de menores, limitou-se a dizer que tinha assassinado a amiga, mas recusa avançar a motivação do crime e se teve a ajuda de outras pessoas, principalmente de adultos, pois a polícia não acredita que ele tivesse condições de cometer o assassínio sozinho.