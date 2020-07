Menina de 14 anos morta a tiro pela melhor amiga

Tudo terá acontecido quando o pai da criança lhe pediu que transportasse sete armas para o andar superior, onde estava Isabele. A jovem transportou a mala onde estariam duas armas, subiu para as guardar e foi nessa altura que o disparo foi feito.



"Ela subiu e chamou Isabele. Nesse momento a mala caiu no chão e abriu. Com uma das mãos ela segurou a mala e com a outra apanhou a arma que tinha caído, o que a fez perder o equilíbrio entre segurar a arma e a mala. A pistola disparou e acertou Isabele com um tiro na cabeça", avançaram as autoridades.



As duas jovens eram vizinhas e muito amigas. No domingo, Isabele ia dormir a casa da amiga, algo que era relativamente frequente.

Uma menina de 14 anos foi morta a tiro pela melhor amiga este domingo, dentro de uma condomínio em Cuiabá, no estado brasileiro de Mato Grosso.A informação, avançada pela Globo, conta que Isabele Guimarães Ramos estava em casa da amiga que terá sido a responsável pelo acidente, no momento em que alegadamente guardava uma pistola, a pedido do pai.