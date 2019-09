Menina de 15 anos morre após lhe ser diagnosticada uma "infeção no ouvido"

Uma menor de 15 anos morreu depois de ter sido mandada para casa com uma "infeção no ouvido". O caso foi considerado negligência médica por parte de um médico de família, em Kent, próximo de Londres, Inglaterra.Segundo avança o jornal Mirror, Rosie Umney morreu poucas horas depois de tomar vários antibióticos para a suposta infeção.De acordo com a mesma fonte, a menina visitou o seu médico de família de urgência após adoecer na escola.A vítima, que sofria de diabetes tipo1, foi indevidamente informada de que tinha apenas uma infeção no ouvido. Menos de dez horas depois, morreu após ter sido levada de urgência para o hospital."Fomos informados no hospital de que ela estava num estado muito avançado de cetoacidose diabética", disse a mãe da jovem.