Menina de 19 meses morre após cair do 11.º andar de cruzeiro em Porto Rico. Avô não a conseguiu segurar

Uma menina de 19 meses, do estado norte-americano do Indiana, morreu após cair do 11º andar - cerca de 50 metros de altura - de um cruzeiro em San Juan, Porto Rico.



A menina terá escorregado e caído enquanto brincava com o avô e este a segurava perto de uma janela.





Foi levada para o hospital cerca das 16h30, hora local, deste domingo onde acabou por ser declarada morta.De acordo com o site Primer Hora, a criança estava de férias com os pais, do irmão e o avô no cruzeiro Freedom of the Seas, que é gerido pelo Royal Caribbean.As autoridades estão agora a investigar o caso e a tentar localizar imagens de videovigilância.