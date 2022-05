Menina de 2 anos morre após apanhar bactéria rara na Turquia

Uma criança de 2 anos morreu após ter apanhado uma bactéria rara, no Crystal Sunset Luxury Resort and Spa em Antalya, Turquia. A criança britânica apanhou uma infecção, proveniente da bactéria E.Coli. Segundo o The Mirror, quando chegou ao Reino Unido, Allie foi levada para o hospital depois de ter desenvolvido complicações.

A menor foi diagnosticada com E.Coli produtora da toxina Shiga (STEC) que resultou numa síndrome hemolítica, uma condição sanguínea fatal que pode levar à insuficiência renal e danos cerebrais.

Após a realização de inquéritos, o Tribunal de Manchester concluiu que a morte da criança teve origem em causas naturais.

"Perder a nossa pequena Allie de forma tão trágica e repentina foi de partir o coração para todos nós, e ainda é incrivelmente difícil pensar que nunca a veremos novamente", disse Katie, a mãe da criança.

As infeções gástricas causadas por bactérias como a E.Coli podem, a longo prazo, resultar em problemas de saúde graves ou até mesmo causar a morte.