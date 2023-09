Menina de 3 anos dispara arma na própria mão enquanto familiar vê jogo de futebol americano

Serenity, menina norte-americana de três anos disparou sobre si, em casa, enquanto um familiar estava distraído a ver um jogo de futebol americano, na Florida, no sábado, informa a imprensa local.O momento, captado por câmaras de videovigilância, mostra a criança a subir ao sofá e a pegar na arma, enquanto o familiar, Orlando Young, salta para comemorar um ponto marcado no encontro que estava a assistir no computador."Parecia que ela estava pronta a pegar na arma, quando disparou acho que a bala passou um dedo dela", relata Young. O familiar alega que a menina devia estar sob o cuidado de uma avó, que não é vista no vídeo."A polícia chegou porque eu lhes liguei", explica Robin Fuller, outra avó da vítima.A menina foi transportada para o hospital, onde está a recuperar. "Estão a tentar cuidar do dedo, esperemos que consigam estancar o sangue", disse Fuller.O familiar que estava com Serenity no momento do disparo foi detido por negligência e é esperado em tribunal brevemente, acusado de mais crimes, depois de se ter envolvido numa luta com um colega de cela.Fuller acrescenta que a "segurança da menina" é demasiado importante para pensar levá-la novamente para a habitação onde o acidente ocorreu.