Menina de 3 anos morre de Covid-19 na Bélgica

Uma menina de 3 anos morreu vítima de Covid-19 na Bélgica. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelas autoridades sanitárias do país.Esta criança já apresentava outras doenças. Tornou-se a vítima mais jovem do coronavírus no país.Na Bélgica há já cerca de 65 mil casos de Covid-19 confirmados e perto de 10 mil mortos desde o início da pandemia.