Menina de 3 anos morre e irmã luta pela vida após ficarem presas em carro enquanto mãe dormia

Uma menina de apenas três anos morreu de forma trágica depois de ser deixada dentro do carro ao sol, enquanto a mãe dormia dentro de casa, no Arkansas, EUA. A irmã de 1 ano está também a lutar pela vida, em estado crítico, na sequência do incidente.A mãe, Kaylee Petchenik, estava a dormir dentro de casa e só depois de acordar é que se apercebeu do desaparecimento das duas filhas. A jovem de 21 anos ligou para as autoridades a informar do desaparecimento das crianças. Acabaram por ser as autoridades a encontrar as duas meninas já inconscientes na parte de trás do carro.A morte da menina de 3 anos foi confirmada depois da chegada ao hospital, enquanto a irmã mais nova continua a ludar pela vida. O calor terá sido a causa da morte da menina. Não se sabe ainda como as crianças ficaram fechadas no carro. As autoridades estão a investigar o caso para perceber se se trata de um caso de negligência.