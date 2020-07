Menina de 4 anos espancada e deixada à morte comida por ratos

O caso deixou em choque a população de Brisbane, na Austrália. Uma menina de 4 anos com Síndrome de Down foi espancada pelo pai e pela madrasta e deixada a morrer no berço. O corpo da pequena Willow Dunn foi encontrado em avançado estado de decomposição pelas autoridades; tinha sido parcialmente comido por ratos na casa onde a criança vivia com a família.

A autópsia à criança revelou uma série de lesões graves, que atestam que Willow foi agredida antes de morrer. O médico legista notou que a menina apresentava sinais de "mal-nutrição extrema" e marcas de "agressões e maus-tratos recorrentes", fatores que podem ter contribuído para a morte da bebé. No relatório da autópsia há referência também a "queimaduras na cabeça", aparentemente causadas por cigarros, e feridas infetadas no abdómen.

O pai da menina, Mark James Dunn, de 43 anos, e a companheira deste, Shannon Leigh White, de 43, foram acusados pelo homicídio de Willow e estão presos a aguardar julgamento.

Num altura em que a investigação está em curso, vizinhos montaram um memorial para homenagear a pequena Willow e libertaram centenas de borboletas no bairro, animal que representa a Síndrome de Down.