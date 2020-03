Menina de 4 anos infetada com coronavírus em Madrid. Análises aos pais também deram positivo

Uma menina de quatro anos, o pai e a mãe foram infetados pelo novo Covid-19. Pertencente à família que reside em Madrid, esta é a primeira criança com resultado positivo para coronavírus em território espanhol.



De acordo com o jornal El Confidencial, os resultados positivos foram confirmados pelo Ministério da Saúde espanhol.







Foi depois de começar a fazer febre alta que a mãe da menina acabou por ser testada. Esta segunda-feira o resultado chegou positivo. Mais tarde também a filha e o marido, assintomáticos, fizeram as análises, que deram também positivo para o novo surto viral que já matou mais de três mil pessoas em todo o mundo.