Menina de 5 anos quase engole prego enferrujado ao comer bolo de aniversário

Shooting Star' quando o objeto longo e pontiagudo foi identificado.A companheira do adulto, Kelly Winstanley, temia que o prego pudesse perfurar a garganta de Olivia, caso esta a tivesse engolido."Estávamos a servir o bolo e a minha cunhada ia dar uma fatia à Olivia, foi uma sorte ter reparado no prego", disse Kelly."Se a Kirsty não tivesse reparado, a Olivia podia ter engolido o prego", continua."Estava no meio do bolo mas, felizmente, ao cortar a fatia foi encontrado antes de a servir, explica."A família contactou a empresa que fornece os bolos e "não houve um pedido de desculpa", apenas "pediram os detalhes do produto", termina Kelly Winstanley.