Menina de 5 anos transporta cartaz após mãe ser criticada por levá-la ao supermercado durante pandemia

McAllen, Texas.

Uma mulher viu-se obrigada a colar um cartaz nas costas da filha, uma menina de 5 anos, quando saem juntas para ir ao supermercado, emDevido à pandemia do coronavírus e às medidas de contingência, são muitas as pessoas que se aproximam de MaryAnn Fausey Resendez para a criticar por levar a criança consigo para locais públicos.Há mesmo algumas lojas naquele país onde não é permitida a entrada das crianças, originando um problema para as famílias monoparentais, por exemplo.MaryAnn usou o cartaz para explicar que, apesar de não ser aconselhável levar a filha para locais onde possam estar muitas pessoas, este é "um mal necessário"."Tenho apenas cinco anos. Não posso ficar em casa sozinha, portanto tenho de vir às compras com a minha mãe. Antes de nos julgar, por favor fique a 10 passos de distância", pode ler-se no cartaz que a menina leva colado à roupa.A imagem foi partilhada pela mulher nas redes sociais e foram muitos os comentários e as partilhas de pais e mães que se encontram na mesma situação.