Menina de 6 anos toma conta do pai paralisado

Criança alimenta o pai e ajuda-o a mover-se desde que a mãe os abandonou.

Uma menina chinesa de seis anos está a comover o Mundo depois de a sua história ter vindo a público: a criança toma conta sozinha do pai que está paralisado, ajudando-o a mover-se, alimentando-o, fazendo-lhe a barba e em todas as outras tarefas do dia-a-dia.

O pai de Jia Jia ficou sem se poder mover num acidente de carro, que ocorreu há dois anos e, pouco depois, a mãe abandonou a família. "Ela disse-me que ia passar uns dias em casa da mãe mas nunca voltou. E levou o nosso filho com ela", referiu o homem ao Yangtzi Evening News.

A menor assumiu as suas obrigações de uma forma bastante adulta e começou ela mesma, sem hesitar, a tratar do seu progenitor. "Tomo conta do meu pai e não me sinto, de todo, cansada", revelou Jia Jia ao mesmo jornal.

Quando a menina está na escola são os avós que olham pelo homem. O pai, de 40 anos, refere que não tem palavras para agradecer o que a filha faz por ele.

"No início não sabia como fazer a barba ao meu pai e cortava-o. Deitava sangue mas ele dizia que não era muito doloroso. Agora sou muito boa a fazer isso", conta Jia Jia sobre o seu dia-a-dia.

Questionada sobre se tem saudades da mãe, a menina não tem dúvidas: "Não tenho saudades porque ela não tratou do meu pai. Mas sinto a falta do meu irmão. Eramos muito próximos".

As imagens tornaram-se virais e muitos já se mostraram disponíveis para ajudar esta família. Foi ainda criada uma conta na plataforma de stream Kuaishou que mostra o quotidiano de Jia Jia.