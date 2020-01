Menina de 8 anos morre no sofá de casa ao ser atingida por bala perdida

Uma menina brasileira de apenas oito anos, Anna Carolina de Souza Neves, morreu esta sexta-feira ao ser atingida por uma bala perdida num local em que supostamente estaria em total segurança, a sala da sua casa, em Belford Roxo, cidade na área metropolitana do Rio de Janeiro.



A menina foi atingida na cabeça quando estava sentada no sofá da residência, no bairro Vila Esperança, logo após a família e outros moradores terem ouvido vários disparos na região.

Vizinhos correram para a avenida que passa perto da comunidade e mandaram parar um carro da polícia pedindo ajuda, e logo em seguida surgiu o pai de Anna Carolina desesperado com a filha nos braços. Levada pelos homens da Polícia Militar ao Hospital de Saracuruna, Anna Carolina não resistiu no entanto ao grave ferimento e morreu pouco depois.

De acordo com o comando da Polícia Militar, no momento da tragédia não decorria na região qualquer operação policial nem tinha havido confrontos com eventuais suspeitos. Por isso supõe-se que os tiros tenham sido disparados por criminosos de quadrilhas rivais em disputa pelo controle do tráfico de drogas, uma situação comum nos bairros mais pobres do Rio de Janeiro e cidades limítrofes.

No ano passado, balas perdidas atingiram dezenas de pessoas no Rio de Janeiro e em cidades da sua área metropolitana. Além de vários adultos, pelo menos 10 crianças morreram, atingidas durante confrontos entre criminosos e a polícia, ou vítimas de disparos mal direcionados feitos por agentes.