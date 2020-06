Menina de 8 anos torturada até á morte por libertar papagaios de homem que a escravizava

Uma menina de oito anos foi brutalmente espancada e torturada até à morte depois de ter libertado acidentalmente os papagaios de estimação do homicida, um homem que alegadamente escravizava a menor. Segundo informação das autoridades de Rawalpindi, no Paquistão, a pequena Zahara foi deixada em estado crítico no hospital por Hassan Siddiqui, que disse que a menina era sua "empregada doméstica" e fugiu em seguida.Antes de sair do hospital o homem terá dito que ele e a namorada tinham agredido Zahara porque esta tinha deixado fugir os papagaios de estimação "que eram muito caros". De acordo com os médicos a criança sangrava profusamente, tinha hematomas por todo o corpo e teve que ser ligada a um ventilador por estar com dificuldades respiratórias.os médicos chamaram as autoridades que conseguiram identificar o culpado pela identificação que este tinha deixado quando levou a criança ao hospital. É ilegal no Paquistão empregar menores de 15 anos, mas a prática é comum naquele País. Segundo o que o avô da criança relatou à BBC, Zahara não recebia qualquer pegamento pelo trabalho. "Ele prometeu que a educava e a ensinava, nós não tínhamos dinheiro para a pôs na escola, por isso aceitámos", contou.A menina passou assim a viver na casa do homem que a escravizava e que acabou por a agredir até à morte, a mais de 400 quilómetros da família.O homicida, Hassan Siddiqui, assim como a namorada, foram detidos e estão em prisão preventiva. Serão sujeitos a um teste de polígrafo para confirmar a história que relatam.