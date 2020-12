Menina de 9 anos canta e toca piano durante seis horas durante operação ao cérebro

Saumya, de nove anos, foi submetida a uma cirurgia ao cérebro. Durante a operação, a jovem tocou piano e aproveitou as longas 6 horas de cirurgia para jogar no telemóvel.

Nas imagens captadas durante a intervenção do passado dia 13 de dezembro no Hospital Birla, na cidade indiana de Gwalior, Saumya surge consciente, deitada na mesa da sala de operações e com um grande lençol a cobrir a sua cabeça. Enquanto isso, a menina canta e toca piano.





Citado pelo jornal Mirror, o Dr. Abhishek Chauhan, o neurocirúrgião responsável pela operação, referiu que o método, conhecido como craniotomia acordada, permite ao paciente manter-se acordado devido à localização do tumor, que se encontra próximo de partes do cérebro que controlam a visão, o movimento e a fala. É apenas aplicada uma anestesia local na parte da cabeça a operar.



"Esta operação foi crítica, mas podemos operar pacientes com sucesso com através do uso de instrumentos musicais, ao desviar a mente do paciente daquele momento", rematou o médico.



Uma câmara captou os momentos de bastidores da operação à criança que se manteve acordada de forma a minimizar o risco de danificar nervos do cérebro.