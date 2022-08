Menina de 9 anos morre depois de homem invadir casa da família. Criança foi atingida a tiro

Olivia Pratt-Korbel, uma menina de apenas nove anos, morreu, na noite desta segunda-feira, ao ser atingida a tiro no peito por um homem que entrou na casa onde a criança vivia em Liverpool, em Inglaterra.A mãe de Olivia abriu a porta de casa depois de ter ouvido barulhos. Nesse momento, um homem, de 35 anos, forçou a entrada e desatou a correr pela habitação para escapar a um atirador que o estava a perseguir.De acordo com o jornal The Mirror, o atirador disparou indiscriminadamente, atingido Olivia no peito e a mãe da menina no pulso. Também o homem em fuga foi atingido várias vezes.

"A mãe da menina gritava por ajuda, ela correu pela rua a pedir ajuda às pessoas, mas ninguém podia fazer nada, estavam todos demasiado assustados para saírem de casa. Conheço a menina desde que era bebé, era adorável", disse um morador da zona.





De acordo com a polícia, a família de Olivia é a terceira a perder um ente querido na zona devido a crimes armados na última semana. A polícia adiantou ainda que o suspeito e o homem perseguido "não tinham qualquer ligação" com a menina ou com os seus pais.