Menina de cinco anos a vaguear na rua leva polícia a encontrar mãe assassinada

Uma menina de cinco anos que foi encontrada a vaguear pouco depois da meia noite conduziu a polícia ao local onde a mãe tinha sido assassinada, em Nova Jersey, nos EUA.As autoridades policiais receberam uma chamada de emergência por parte de uma testemunha anónima que tinha avistado a criança a caminhar sozinha no pátio de um complexo de apartamentos.Os agentes descobriram que a mãe da criança, Michelle Burns, de 36 anos, morava no local e que a tia da criança não estava a conseguir contactá-la através do telefone, e que ouvira uma discussão vinda do interior do apartamento onde a mesma residia com o namorado, Jeffrey Daniels, ao ínicio da noite.Quando entraram na habitação, os polícias depararam-se com um cenário de terror. Michelle tinha sido morta com uma faca de cozinha na zona do pescoço.Pouco tempo depois, Jeffrey foi encontrado com os outros dois filhos da vítima, de 18 e seis meses, numa área perto do local. Foi preso e acusado de homicídio e posse de arma para fins ilegais.