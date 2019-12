Uma menina de cinco anos, com apenas um par de meias e roupa leve, carregou o irmão bebé, de 18 meses, pelos Yukon Flats - uma vasta área de pântanos no Alasca - após um apagão a ter deixado a si e ao seu irmão às escuras em casa.





Os dois irmãos tinham sido deixados sozinhos pelos pais, de acordo com as autoridades, e a falha de eletricidade assustou a menina que, numa tentativa de se proteger a si e ao irmão, saiu de casa e andou cerca de um quilómetro sob temperaturas de 31 graus negativos em direção à casa dos vizinhos.As duas crianças sofreram ferimentos causados pelo frio extremo, mas, de acordo com o porta-voz do departamento da polícia local, deverão recuperar na totalidade.A mãe, Julie Peter, de 37 anos, foi detida, por ter deixado os filhos sozinhos em casa e tê-los exposto a uma situação de perigo.