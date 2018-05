Menina de cinco anos descobre cancro através de nódoas negras nas pernas

Médicos deram-lhe dois meses para encontrar um dador de medula óssea.

Kaiya Patel, de cinco anos, descobriu que tinha um tipo de cancro raro através de nódoas negras que tinha nas pernas. Leucemia linfoblástica aguda é o nome da doença que pode ser fatal e se caracteriza por alterar o desenvolvimento das células da medula óssea.



Os primeiros sinais da doença surgiram quando Kaiya começou a aparecer com contusões nas pernas. A família descobriu o que se passava com a menina em março e luta agora para encontrar um dador de medula óssea compatível dentro de dois meses.



Os pais de duas meninas iam de férias, mas antes quiseram perceber a origem daqueles hematomas. "Kaiya tinha alguns hematomas que queríamos que fossem vistos por um médico antes de viajarmos. Pensámos que não seria nada de grave", diz Ruchit Patel, pai da criança, ao The Sun.



Ao descobrirem a doença, os pais de Kaiya ficaram chocados: "Foi um murro no estômago".

Foi administrada quimioterapia na menina durante quatro semanas.



Após os tratamentos, Kaiya regressou a casa onde se encontra à espera de um dador compatível.