Menina de cinco anos encontrada morta e nua dentro de saco do lixo em França

Uma menina de cinco anos foi encontrada morta e nua dentro de um saco do lixo na tarde desta terça-feira, em Rambervilles, em França.A menina tinha sido dada como desaparecida ao início da tarde pelos pais e acabou por ser encontrada num apartamento situado a menos de 200 metros da casa da família.Segundo o diário Le Républicain Lorrain, a menina estava a brincar em frente à casa da família e desapareceu subitamente por volta das 13h. A mãe apercebeu-se rapidamente do seu desaparecimento e a polícia foi contactada para efetuar buscas.Um adolescente de 15 anos, que contactou a polícia para informar que tinha descoberto um cadáver no apartamento alugado da mãe, acabou por ser detido pelos agentes.O adolescente já é conhecido da justiça por agressões sexuais e sofre de várias perturbações. Tinha saído de um centro hospitalar há várias semanas, mas de acordo com algumas testemunhas o comportamento do jovem nos últimos dias era motivo de preocupação.Foi aberta uma investigação por homicídio.