Menina de cinco anos morre 15 horas depois de testar positivo para Covid-19

Uma menina de cinco anos de Amarillo, no estado norte-americano do Texas, morreu 15 horas depois de testar positivo para a Covid-19. Tagan foi mandada pelos médicos para casa por não possuir sintomas considerados mais graves como febre e tosse.



Os pais, Lastassija White e Quincy Drone, revelaram à NBC que a menina começou por ficar muito sonolenta até que começou a vomitar. Perante o estado da menina, os pais levaram-na às urgências onde acabou por ser testada e dar positivo para coronavírus.



Lastassija White, mãe da menina, afirma que os médicos lhe disseram que a filha ia "ficar bem" porque o vírus "não afeta crianças", porém, já em casa, o estado clínico de Tagan continuou a piorar. Os pais da crianças chamaram a ambulância ao perceberem que a menina estava a deixar de respirar. Tagan morreu pouco depois.



"Ela morreu nas 15 horas seguintes a ter testado positivo", revelou o pai da criança.



O departamento de saúde de Amarillo afirma estar "de coração partido".



"Os nossos pensamentos e orações estão com aquela família em particular e com qualquer família que perdeu alguém na nossa comunidade", lê-se no comunicado citado pela NBC.



A mãe da criança despediu-se da filha numa publicação emocionada na rede social Instagram.



"Meu doce amor, como devo continuar agora. Tagan, meu coração está tão vazio Estou despedaçada e não sei se algum dia serei capaz de me recompor", escreveu Lastassija.



A morte de Tagan ocorreu no passado dia 30 de outubro.