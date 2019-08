Menina nasce com rosto de idosa e família acredita em "maldição"

Uma menina de dez anos nasceu com a pele enrugada e flácida, mas com o corpo de uma criança. Bo Rakching sofre de uma doença rara caracterizada pela anormal distribuição de gordura corporal - lipodistrofia.Na aldeia onde vive, nos arreadores de Phnom Penh, no Camboja, a população, crente no budismo, acredita que a menina foi amaldiçoada fruto dos "maus caminhos" que levou numa "vida anterior", afirma o Mirror.A família de Bo não tem dinheiro para pagar os tratamentos da criança que vive aterrorizada. Na escola, os colegas de turma chamam-lhe "velha" e em casa os irmãos tratam-na por "avó".