Menina de dois anos morre em incêndio após encontrar fósforos dentro de carro

Uma menina de dois anos morreu queimada dentro do carro depois de ter encontrado uma caixa de fósforos no porta-luvas do veículo dos pais, na vila de Kozatske, na Ucrânia.De acordo com o Mirror, o incêndio deflagrou no banco do pendura. "Foi encontrada no carro uma caixa de fósforos e vários fósforos queimados", indicou um porta-voz dos serviços de urgência ucranianos ao jornal britânico.A menina esteve alguns minutos sozinha dentro do veículo que estava estacionado no quintal de casa. Oryna foi encontrada inanimada pelo pai. Ainda foram realizadas manobras de reanimação pela equipa de emergência chamada ao local, mas a menina acabou por não sobreviver aos ferimentos.Os médicos forenses indicaram que a criança, para além das queimaduras, sofreu uma intoxicação por monóxido de carbono.