Menina de dois anos resgatada após 79 horas nos escombros de casa na Turquia

Uma menina de dois anos foi esta quinta-feira resgatada com vida após 79 horas soterrada nos escombros da sua casa em Antakya, no Sul da Turquia, em mais um resgate milagroso que dá alento às equipas de socorro que desde segunda-feira trabalham sem descanso para encontrar sobreviventes.



Várias imagens mostram a criança a ser retirada dos escombros por um membro de uma equipa de resgate sul-coreana, por entre os aplausos de populares. Cerca de duas horas depois foi também resgatado o pai da menina, que não sabia que a filha estava viva e se mostrou extremamente agradecido aos socorristas. "Adoro-vos a todos", afirmou com voz fraca antes de ser levado numa ambulância para ser reunido com a filha no hospital.





Este resgate surge numa altura em que as equipas de socorro começam a perder a esperança de encontrar sobreviventes passado o período crítico das 72 horas iniciais.