Menina de dois anos sobrevive durante 28 horas debaixo de prédio em ruínas

Uma menina de dois anos foi retirada com vida debaixo dos escombros de um edifício que ruiu durante o sismo de magnitude 6.9 que fez tremer a Turquia, matando 31 pessoas e deixando feridas 1556, na passada sexta-feira.

Yusra ficou mais de 28 horas sob as ruínas do prédio, acompanhada pelo pai, Ayse Yildiz, de 35 anos, até serem salvos por uma equipa de resgate, em Mustafa Pasa.

O terramoto provocou milhares de deslocados que se instalaram em tendas providenciadas pelo governo turco.

O tremor de terra ocorreu às 20h55 locais da passada sexta-feira (17h55 em Lisboa) e foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, a cerca de 550 quilómetros da capital Ancara. Mais de 200 réplicas foram sentidas nos momentos seguintes ao forte sismo.



O abalo foi sentido a mais de mil quilómetros de distância do epicentro, em alguns países europeus e do Médio Oriente.



O ministério do Interior turco afirmou que um hospital de campanha foi montado na região. O presidente Recep Erdogan deslocou-se a Elazig para acompanhar as operações de resgate, anunciando que estão a ser feitos todos os possíveis para ajudar as áreas atingidas.