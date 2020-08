Menina de dois anos vive com estômago, fígado e intestino fora do corpo

Uma menina inglesa nasceu com o estômago, o fígado e o intestino do lado de fora do corpo.Laurel Phizacklea, de dois anos, sobreviveu ao parto depois de nascer sem parede abdominal.De acordo com o jornal Mirror, os médicos diagnosticaram a menina com uma exonfalia - uma hérnia umbilical - às 12 semanas de gestação e uma deformidade na coluna vertebral. Os pais, Kelly e Sena, decidiram avançar com a gravidez apesar do diagnóstico.

"Eu estava tão apaixonada pelo bebé... sabíamos que faríamos tudo o que pudéssemos por ela", confessou a mãe ao jornal britânico.

Durante uma gestação, o intestino desenvolve-se dentro do cordão umbilical e instala-se dentro do abdómen poucas semanas depois. No caso da exonfalia, os intestinos permaneceram dentro do cordão umbilical, mas fora do abdómen.A menina acabou por nascer no Hospital Addenbrookes, em Cambridge, em junho de 2018.Nos seus curtos dois anos de vida, a pele formou-se à volta dos órgãos da pequena Laurel que vive agora com uma saliência na barriga que não a impede de correr e brincar como qualquer outra criança."Achávamos que não iria sobreviver ao nascimento, mas eu e o Sean nunca perdemos as esperanças. A 'bolsa' de órgãos é parte dela e não se deixa abater por causa isso", revelou a mãe Kelly em entrevista, referindo que a menina fala até co a "barriguinha".A família aguarda agora que a criança complete três anos para que possa realizar a operação, no início de 2021, que permitirá inserir os órgãos de novo dentro do seu corpo. Entre novas adaptações, Laurel terá que aprender a respirar novamente.