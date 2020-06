Menina de nove anos escreve 'Black Lives Matter' à porta de casa e vizinha chama a polícia

Mira Acklin

Jenna Acklin, a mãe da menina, partilhou a situação no Facebook onde conta que a vizinha estava a ser "desagradável" e que tinha reportado pessoas a gritar e a pintar a rua, apesar de Mira estar a desenhar sozinha e Jenna a ler no pátio.



Quando os polícias apareceram na casa de Jenna olharam para a vizinha e disseram "é giz", conta a mãe de Mira.



"Disseram-nos ainda que concordam com a afirmação "Black L ives Matter" e encorajaram-nos a escrevê-la em maior dimensão. Eu disse-lhes que me preocupo com a segurança deles e aprecio o trabalho que fazem", explica Jenna Acklin na publicação.



Mira ficou com medo e transtornada mas a mãe explicou-lhe que Billie (a vizinha que chamou a polícia) é um exemplo da razão pela qual se deve falar sobre estes temas.



Jenna diz ainda que não se arrepende de deixar a filha expressar-se e está "orgulhosa do seu coração bondoso".



Billie gritou "este bairro vai para o inferno" várias vezes, revela a mulher explicando que a filha só queria mostrar amor.



Jenna Acklin termina o post dizendo que agora está a pensar em comprar uma bandeira de apoio às comunidades LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros) e BLM (Black Lives Matter). "Obrigada pelo empurrão, Billie!", conclui.



Uma pensionista chamou a polícia após uma menina de nove anos ter escrito "Black Lives Matter" (Vidas negras importam), em giz, no chão à porta de casa.A vizinha acusoude vandalizar a rua em que vivem, em Ohio, nos Estados Unidos da América, e ligou para o número de emergência para reportar a criança às autoridades.