Menina de 8 anos é a caçadora mais nova de sempre no Michigan após abater alce com mais de 300kg

Braeleigh Miller, uma menina de apenas oito anos anos, tornou-se a mais jovem caçadora do Michigan, EUA, ao caçar um alce com mais de 300 quilogramas a uma distância inferior a 200 metros.Um dia depois de ter ido com o pai, Gunnar Miller, ver o alce que pretendiam caçar, os dois encontraram um grupo de alces numa zona estrategicamente favorável para o poderem caçar.A menina atingiu o alce com um tiro de espingarda a uma distância inferior a 200 metros e tornou-se na mais jovem caçadora do Michigan, nos Estados Unidos.O momento ficou registado na página de facebook de Gunnar Miller que publicou não só fotos como um vídeo que capta o momento em que Braeleigh dispara contra o animal.