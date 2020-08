Menina de seis anos violada e torturada até à morte no Paquistão

Uma menina de seis anos foi violada, torturada e espancada até à morte com uma pedra, no Paquistão. De seguida, os agressores colocaram o corpo num saco. Seema saiu de casa, na cidade Nowshera, no norte do país, para ir brincar mas não regressou. As mesquistas da cidade fizeram soar os alarmes para alertar que a menina tinha desparecido.

Os populares juntaram-se para ajudar os pais a procurar a menina e encontraram o corpo dentro de um saco no meio de um campo. Posteriormente, as autoridades foram chamadas e revelaram que a menina teria sido torturada até à morte. A jovem tinha vários ferimentos em todo corpo que indiciavam que o agressor teria usado uma pedra para espancar a menina, atingindo-a mortalmente com um golpe na cabeça.

Ainda não se sabe se a polícia tem algum suspeito.



Nas redes sociais foram várias a pessoas que se manisfestaram sobre a situação, nomeadamente o grupo de direitos humanos 'Voice of Pakistan Minority'.

Once again an angel left the Earth in pain and tears. A 6 yr old girl, Seema from Bajaur was raped and brutally murdered in Nowshera. Is this the kind of atmosphere we are creating for our children? #JusticeForSeema@NJLahori @bilalfqi @Asma_Jahangir @HRCP87 pic.twitter.com/RrJpBz5c1M