Menina de onze anos morta por pneu de carro

Acidente ocorreu à saída da escola da criança.

13:36

Amelia Wood, de 11 anos, morreu à saída da escola ao ser atingida por um pneu que terá escapado de um veículo em movimento. A menina foi transportada em estado grave para o hospital de Lincolnshire, na Inglaterra, mas morreu dois dias depois.

O pneu, com aproximadamente 84 centímetros de diâmetro, terá atingido a menina na cabeça e provocado ferimentos graves.

De acordo com o Mirror, testemunhas afirmaram que a menina foi assistida segundos após o acidente por uma ambulância que estava parada nos semáforos a poucos metros.

Devido à urgência dos tratamentos, Amelia foi transportada para o hospital em helicóptero.

O condutor do carro ficou chocado com o sucedido e teve de receber assistência médica antes de falar com as autoridades.

O veículo foi apreendido e embora tenha sido adquirido um mês antes do acidente e os documentos estejam "todos em ordem", a polícia e companhia de seguros irão realizar testes ao automóvel para determinar as causas do acidente.

"Para apoiar os estudantes, teremos um psicólogo e um padre que irá ajudar nos próximos dias e semanas", declarou a instituição escolar.

Amelia foi descrita pelos colegas e professores como uma menina popular, carinhosa e amiga dos seus amigos.