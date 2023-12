Menina de quatro anos dada como desaparecida encontrada morta dentro de saco de ração no Brasil

Kemilly Hadassa Silva, uma menina brasileira de quatro anos dada como desaparecida no sábado, foi encontrada morta e com marcas de violência no domingo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O corpo da criança foi descoberto dentro de um saco de ração, avançou a CNN Brasil.As autoridades detiveram um familiar da criança pelos crimes de homicídio e violação. Reynaldo Rocha Nascimento, de 22 anos e o primo em segundo grau de Kemilly, confessou a autoria dos crimes. Durante a detenção, vários populares uniram-se para agredir e injuriar o jovem.Reynaldo aproveitou o facto de a mãe da menina não estar em casa para abusar sexualmente dela. Quando se apercebeu que a criança estava a gritar e que poderia ser apanhado, decidiu enforcá-la.As autoridades vão investigar a mãe de Kemilly, que deixou a criança sozinha em casa sob a supervisão dos dois irmãos, de sete e oito anos, para ir a uma festa.