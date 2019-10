Menina de quatro anos entre milhares de crianças apanhadas com armas em escolas

A investigação surgiu devido ao aumento dos crimes levados a cabo com armas brancas, que já se tornou o tipo de acidente com registo de mais ocorrências.

Milhares de crianças, entre elas uma menina de apenas quatro anos, foram apanhadas com armas nas escolas no Reino Unido.De acordo com os dados da Press Association, a polícia apreendeu dezenas de facas, soqueiras, uma arma de fogo e até uma espada, que estava na posse de um rapaz de 14 anos.Os números do homólogo revelados pela mesma fonte, referem que houve mais de mil apreensões de armas a crianças no ano passado. Em comunicado, a polícia acrescenta que em média são confiscadas cinco armas por dia."O flagelo das armas piorou nos últimos anos e, embora haja uma série de fatores complexos envolvidos, uma questão-chave foram os cortes no policiamento e serviços de apoio local para famílias vulneráveis", referiu Geoff Barton, secretário-geral da Associação de Líderes de Escolas e Faculdades.Um gráfico, com idades compreendidas entre os quatro e os 15 anos comparativamente a outro com idades acima dos 18 anos, comprova que ocorrem mais de 100 acidentes com crianças e jovens menores, do que desacatos que envolvem adultos ou jovens que atingiram a maioridade (neste caso os 18 anos).