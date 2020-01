Menina de quatro anos morre após ficar pendurada pelo capacete a um galho de árvore

Freya Thorpes, uma criança de quatro anos, morreu após ter ficado com o capacete preso ao galho de uma árvore quando tentava subir à mesma. O acidente ocorreu em Oxfordshire, no Reino Unido, no dia 8 de setembro do ano passado.A menina estava a andar de bicicleta com uma amiga quando tudo aconteceu. Foi encontrada por um transeunte que passava na rua, inconscente, e foi imediatamente transportada para o hospital, onde acabou por morrer dois dias depois.Uma investigação policial concluiu que Freya escorregou no tronco da árvore e o seu capacete se prendeu a um ramo.