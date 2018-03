Menina de quatro anos morre nos braços do pai após cair à piscina

Criança não sobreviveu a danos cerebrais não identificados pelos médicos.

Indianna Maddison, de quatro anos, morreu dias após regressar de umas férias de família no Egipto. A menina caiu numa piscina e após uns dias de internamento, morreu devido a danos cerebrais.

De acordo com o jornal The Sun, a menina estava no topo de uma plataforma quando escorregou e ficou alguns segundos inconsciente dentro de água.

A criança foi reanimada no local e a família, que estava hospedada num resort no Egipto, permaneceu no país durante mais três dias para vigilância médica.

Com o consentimento dos médicos, Indianna regressou com os pais e com o irmão mais novo ao Reino Unido.

A criança foi levada a um hospital inglês, uma vez que os pais queriam ter a certeza que estava tudo bem com a filha, mas o diagnóstico não foi o esperado.

A família foi informada que Indianna tinha sofrido danos cerebrais. Dias depois, a menina sofreu um ataque cardíaco e morreu nos braços do pai.

O pai da criança declarou que tinham sido informados na ambulância sobre a possibilidade da menina ter sofrido algum traumatismo, mas essa ideia foi descartada no hospital.

"Estamos presos num mundo de sofrimento", afirmou o pai da criança que aguarda uma investigação da polícia sobre o procedimento hospitalar.

Este é o segundo filho que o casal perde e os pais estão bastante abalados com a morte de mais uma criança.